Critical Mass Bike Ride in Puurs en Bornem om aandacht te vragen voor zwakke weggebruiker

Om 18.30 vanavond vertrokken een 30-tal fietsers in Puurs om door de straten van de gemeente te fietsen. Met hun fietstocht willen ze meer aandacht vragen voor de zwakke weggebruiker in het verkeer. "We willen graag meer fietsstraten in Puurs en Bornem. Zo is het erg gevaarlijk om door de winkelstraat in Puurs te fietsen langs de geparkeerde wagens. Ook de Puursesteenweg in Bornem is erg gevaarlijk voor zwakke weggebruikers", zegt Ludo Segers van het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant en een van de organisatoren van de Critical Mass Bike Ride.