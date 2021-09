Demervallei stelt zich kandidaat als Nationaal Park

Vlaanderen wil ook landschapsparken oprichten. Het vijvergebied De Wijers in Midden-Limburg, het Rivierpark Maasvallei, het grenspark Kempenbroek zijn kandidaat, net als Haspengouw. "Omdat Haspengouw een belangrijke geografische streek is in Vlaanderen", vindt Ann Digneffe van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. "In de criteria staat dat de verweving van landbouw, natuur en het cultuur-historische erfgoed heel belangrijk is. Haspengouw heeft een heel rijke geschiedenis, die teruggaat van de Romeinen tot de fruitgeschiedenis, met alle periodes daartussen. Je vindt hier kastelen in het landschap en we hebben belangrijk religieus erfgoed. Ik denk dat Haspengouw een erkenning verdient."

Ook Voeren en enkele Waalse en Nederlandse gemeenten stellen zich kandidaat als Grenzeloos Bocagelandschap. Er is ook een kandidatuur van het gebied De Merode, dat zich uitstrekt tot Tessenderlo.