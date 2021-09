Een vijfde van nieuwe woningen in Brussel zijn omgevormde kantoorgebouwen

"Sommige kantoorgebouwen zijn niet geschikt om inwoners te verwelkomen omdat er geen groenruimte beschikbaar is, omdat de mobiliteit niet is aangepast (geen openbaar vervoer, red.), omdat er gen scholen of crèches zijn, enzovoort." Antoine de Borman pleit hier voor een coherente stedelijke visie, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte aan meer groen, een tuin of een terras.

Door de coronacrisis is de behoefte aan nieuwe kantoorruimte trouwens kleiner geworden, en verwacht wordt dat die tendens zich doorzet.

In Brussel is er wel nog een lichte toename van de kantooroppervlakte: op 31 maart was dat 12,7 miljoen vierkante meter (+32.810 vierkante meter). Vooral in de Noordwijk is er sprake van een toename (+ 6 procent).

Maar er is ook meer leegstand, vooral dan in kantoorgebouwen van meer dan 15 jaar oud: 61 procent van de leegstaande kantoorruimte.