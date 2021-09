Eerste ruimtetoeristen van SpaceX, die rond de aarde gaan vliegen, vertrekken vannacht

Al voor de derde keer deze zomer lanceert een miljardair toeristen naar de ruimte. Na Richard Branson en Jeff Bezos is het nu de beurt aan Tesla-baas Elon Musk. Met zijn ruimtebedrijf SpaceX worden vannacht voor het eerst vier toeristen in een baan om de aarde gebracht. In tegenstelling tot de andere 2 miljardairs vliegt Elon Musk zelf niet mee.