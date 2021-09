Europese chips, een defensie-unie en fundamentele rechten: dit ligt er het komende jaar op het bord van de EU

In haar tweede "State of the Union" kan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen niet om de coronapandemie heen. Ze klopt zich op de borst dat Europa een van de wereldleiders is als het gaat over de vaccinatiegraad van de bevolking, met een vaccinatiegraad van zowat 70 procent. Volgens haar heeft Europa dat op de juiste manier aangepakt, "niet als een sprint, wel als een marathon".