Extra gratis kappersopleiding voor pas afgestudeerde studenten na moeilijk coronajaar

Door de coronacrisis en het bijhorende contactverbod hebben kappersstudenten maar weinig praktijkervaring kunnen opdoen tijdens hun gewone studie. Daarom organiseert Coach vzw een extra gratis opleiding van 35 uur vol praktijk.

"Die mensen kunnen de extra praktijk echt wel goed gebruiken", zegt Ingrid Dewolf. Het vergroot ook hun kansen op de arbeidsmarkt, want we merken dat kappers minder snel geneigd zijn om iemand nieuw aan te nemen, omdat ze zelf nog veel tijd moeten steken in net afgestudeerde studenten."