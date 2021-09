Deadline verstreken: Frans zorgpersoneel moet voortaan gevaccineerd zijn om te kunnen blijven werken

Dokters, verpleegkundigen, maar ook al het ander personeel in ziekenhuizen, al het personeel in woonzorgcentra, thuisverplegers, psychologen, brandweerlui, ambulancepersoneel, ... Allemaal moeten ze vanaf vandaag minstens één keer gevaccineerd zijn om te kunnen blijven werken.

Er gelden enkele uitzonderingen, voor wie medische redenen heeft om zich niet te laten vaccineren of recent de ziekte heeft doorgemaakt en dus nog immuun is.

In totaal werken zo'n 2,7 miljoen mensen in de publieke en private zorg in Frankrijk. Hoeveel onder hen vandaag nog niet gevaccineerd zijn, is nog niet helemaal duidelijk. De voorbije dagen bleek uit cijfers dat in sommige sectoren in de zorg bijna 90 procent van het personeel een eerste prik heeft gekregen, in andere sectoren meer dan 90 procent.

Verwacht wordt dat het uiteindelijk om enkele procenten zal gaan die niet gevaccineerd zijn, wat zou neerkomen op enkele tienduizenden tot 50.000 mensen. Bij zorgpersoneel in de publieke sector dat niet gevaccineerd is, kan het contract meteen geschorst worden, zonder vergoeding. Aanvankelijk zou men onmiddellijk ontslagen worden, maar dat werd verboden door het Grondwettelijk Hof.

Particulier zorgpersoneel riskeert een beroepsverbod opgelegd te krijgen, of bijvoorbeeld een opschorting van terugbetalingen.