Gent lanceert campagne om autobestuurders op veilige afstand van fietsers te houden

Binnen de bebouwde kom moeten auto's altijd een afstand van 1 meter laten tussen hun voertuig en een fietser of bromfietser. Buiten de bebouwde kom is dat 1,5 meter. Als er te weinig ruimte is, moeten ze achter de fietser of bromfietser blijven. "Dat betekent dat er op veel wegen niet voldoende ruimte is om voorbij te steken. Dat is wettelijk vastgelegd, maar de regel is niet goed gekend. Afstand houden is veiliger voor alle weggebruikers", duidt schepen Filip Watteeuw (Groen).