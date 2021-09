Als gevaccineerde toch positief getest: binnenkort geen groen Covid Safe Ticket meer

An liet als hoogrisicocontact twee coronatesten afnemen in een testcentrum in de buurt. Het positieve testresultaat werd geregistreerd in haar CovidSafeBE-app. Toch blijkt dat An nog steeds een QR-code kan aanmaken op basis van haar vaccinatie. "Ik wou kijken of ik dat ticket nog heb. En wat blijkt? Ondanks dat ik besmet ben en besmettelijk ben, kan ik nog steeds een Covid Safe Ticket aanmaken en vanavond naar een concert gaan."