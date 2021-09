Het rommelt tussen de leiders van de taliban: twee belangrijke toplui lijken verdwenen te zijn

Bronnen binnen de taliban zouden aan de Britse omroep BBC nu bevestigd hebben dat het vorige week in het presidentiële paleis in Kaboel tot een bitsige woordenwisseling is gekomen tussen Baradar en een van de andere ministers van de extremistische Haqqani-clan. Aanhangers van beide mannen zouden daar ook fysiek slaags zijn geraakt. Sindsdien was Baradar verdwenen en geruchten deden de ronde dat hij zwaargewond of gedood was bij het incident. Gisteren is dan een audioboodschap opgedoken waarin hij zegt dat hij ok is.