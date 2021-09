Hulpdiensten moeilijk ter plaatse bij ongeval met tankwagen gisteren: "Automobilisten vergaten om reddingsstrook vrij te laten"

Volgens Habils is er niet voldoende gesensibiliseerd rond die verplichte reddingsstrook. "Misschien moeten we de mensen er nog meer attent op maken dat een reddingsstrook echt wel noodzakelijk is. Het is een middel voor ons om sneller ter plaatse te geraken, maar het is ook een manier om de file sneller op te lossen. We merken dat in de landen waar ze al langer een reddingsstrook hebben ingevoerd, het ondertussen een automatisme is geworden. Dus we gaan ervan uit dat het er bij onze automobilisten nog wat moet ingroeien."