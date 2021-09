Optreden vanuit luie zetel voor miljoenenpubliek? "In-game concerten" zijn nieuwe speeltje van de grootste artiesten  

Opmerkelijk: afgelopen nacht trad de Amerikaanse band Twenty One Pilots, bekend van de superhit "Stressed out", op voor een miljoenenpubliek. Sterker nog: zowel de bandleden als de concertgangers hoefden er niet eens het huis voor uit. Het ging immers om een "in-game concert" dat volledig was ondergedompeld in de sfeer van Roblox, een populair online spel met wereldwijd zo'n 164 miljoen gebruikers. De aanwezige fans/gamers konden door middel van een gloednieuwe technologie zelfs realtime de setlist beïnvloeden en interactie hebben met de band. Bovendien was het ticket van het concert gratis en makkelijk verkrijgbaar: een gaming account aanmaken volstond.