Organisaties stellen staatssecretaris Mahdi in gebreke: "Minderjarige asielzoekers moeten op straat slapen"

De kinderen die na 15 uur komen aankloppen bij Fedasil, moeten volgens Zonderman geholpen worden door de dienst Voogdij. "Vroeger vond die nog wel slaapplaatsen via allerlei informele opvangnetwerken zoals het Platform of Samusocial. Maar nu is het zo erg dat er vaak geen opvangplaats meer gevonden wordt, en de jongeren de nacht in parken, op straat of in kraakpanden belanden." Om hoeveel jongeren het gaat, kan Zonderman niet precies zeggen. "In verschillende opvangcentra zitten nu al meer jongeren dan voorzien. In de loop van oktober gaat een nieuw centrum open, met 60 plaatsen voor jongeren. Maar ook dat zal niet volstaan om hen allemaal op te vangen."