Ingepakte Arc de Triomphe ingehuldigd: "Grootste uitdaging was dat Christo er niet meer is"

Toen Christo in mei vorig jaar stierf, nam zijn neef, Vladimir Javatsjev, de leiding over. "Christo heeft dit tot in het kleinste detail gepland en we hebben het tot in het kleinste detail uitgevoerd", zegt Javatsjev. "Voor mij was de grootste uitdaging dat Christo er niet meer is. Ik mis zijn enthousiasme, zijn kritiek en zijn energie."

Fans van Christo keken reikhalzend uit naar dit project. Het is al van 1995 geleden dat er nog eens een gebouw door de kunstenaar ingepakt werd. Toen verdween de Rijksdag in Berlijn onder 100.000 vierkante meter stof. Meer dan vijf miljoen mensen kwamen het kunstwerk bezoeken. In Parijs pakte hij tien jaar daarvoor al de Pont Neuf in.