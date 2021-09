Jelle Vanendert rijdt vandaag laatste profkoers: "De laatste rit wordt vooral genieten"

Wanneer hem wordt gevraagd naar zijn mooiste herinnering, twijfelt Vanendert niet lang. "Mijn overwinning in de 14e etappe van de Tour de France in 2011 was een prachtig moment. Je hoopt erop, maar je denkt niet dat je ooit zo goed gaat zijn." Vanendert werd ook twee keer tweede in de Amstel Gold Race.

