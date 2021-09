Kopzorgen over toekomst Autosalon: haken de grote merken af? "Al maanden speculatie en gepoker"

Over wat voor een investering spreken we dan? "Als D'ieteren aanwezig is, vullen die in hun eentje twee paleizen van de Heizel. Dan spreek je niet meer over honderdduizenden euro's, maar over nog een pak meer. Maar vroeger waren er ook autosalons in Parijs en Frankfurt. Vaak konden de invoerders een deel van dat materiaal, van die standruimte, gewoon gebruiken. Maar die salons zijn er niet meer of zijn veel kleinschaliger. Dat betekent dat het grootste deel van die investering van België moet komen of van de invoerders. En België is zo klein: die budgetten zijn er niet meer of zijn er onvoldoende."