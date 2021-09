Woede om traditionele "Grindadráp": 1.400 dolfijnen afgeslacht op Faeröer-eilanden, record door "verkeerde inschatting"

Op beelden is te zien hoe de kadavers van grienden (walvissen van de dolfijnensoort) zijn aangespoeld en hoe de kustlijn bloedrood kleurt. een beeld dat vrijwel elk jaar opduikt. De dieren werden door jagers in kleine boten in het nauw gedreven aan het Skalabotnur-strand in Eysturoy. Vervolgens lopen Faeröerder het water in en brengen de zoogdieren om met speren.