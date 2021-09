Laatste dag vaccineren in de Brabanthal Leuven : "Ongeveer 140.000 spuitjes in totaal"

De vaccintiecampagne loopt op haar eind en verschillende vaccinatiecentra sluiten dan ook de deuren. Ook in de Brabanthal in Leuven worden vandaag de laatste prikjes gezet. Wie na vandaag in Leuven nog gevaccineerd wil worden, kan terecht in het Kinepolisgebouw in het centrum van de stad. Dat kan tot 15 oktober. "Er zijn nog wel wat jongeren die voor een tweede prik moeten komen en we verwachten ook nog wel internationale studenten", weet coördinator Wannes Verhoogen.

Vandaag komen in de Brabanthal nog een 800-tal mensen langs voor een spuitje. Daarna sluit het centrum en komt de zaal opnieuw vrij voor evenementen. "Voor de vrijwilligers houden we nog een feestje, donderdagavond. Iedereen die heeft meegewerkt de voorbije maanden is uitgenodigd", zegt Wannes Verhoogen.

In totaal werden er sinds maart 140.000 dosissen van een coronavaccin gezet in de Brabanthal. De vaccinatiegraad in Leuven ligt erg hoog. Nagenoeg 90 procent van de volwassen bevolking is gevaccineerd.