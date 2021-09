Vlaamse plannen voor landschapsparken: burgemeesters Westhoek voor, landbouwers tegen

De landbouwers zien dat plan niet zitten. Zij vrezen dat zo'n landschapspark de toekomst van hun landbouwbedrijven bedreigt, zegt landbouwer Danny Metsu van het Algemeen Boerensyndicaat. “Het is gewoonweg niet nodig! De regionale landschappen werken al jaren samen met de landbouwers om groene gebieden te creëren en te beheren. Plots is dat niet meer nodig. Dat is onze manier van werken niet. We zijn goed bezig, waarom laten ze ons niet verder doen? Waarom moet daar weer een nieuwe structuur bovenop komen, zonder dat we weten waarover het precies gaat?”

Burgemeester van Poperinge Christof Dejaegher (CD&V) is voorzitter van het Westhoekoverleg en probeerde de boze boeren gerust te stellen. “Ze zitten met veel vragen. Maar je hoort ook dat hun vaatje begint vol te lopen over allerlei restricties en beperkingen, vergunningen en andere problematieken. Maar dat staat eigenlijk los van het verhaal over het landschapspark. Dat heeft er eigenlijk niets mee te maken."