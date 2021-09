Lange afstandswandelingen in Limburg zitten in de lift

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland merkt een groeiende interesse voor de lange afstandswandelingen. Er zijn er twee in hun gebied, in het Nationaal Park Hoge Kempen en in Rivierpark Maasvallei. Maar ook in Haspengouw en in de Wijers zijn er meerdaagse wandeltochten. De toegenomen belangstelling is vermoedelijk ook een gevolg van het succes van vakanties dichter bij huis en de nood van heel wat mensen om de natuur in te trekken.