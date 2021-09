Anderhalve week na start schooljaar: 2.812 leerlingen testen positief op corona, 5.322 in quarantaine

Het aantal besmettingen en quarantaines ligt verhoudingsgewijs veel hoger in het basisonderwijs, waar kinderen in principe niet gevaccineerd zijn, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de vaccinatiegraad veel lager is. Zo zijn in Brussel 348 leerlingen (0,64 procent) positief, drie keer zoveel als in de rest van Vlaanderen. In West-Vlaanderen zijn dat er 368 (0,18 procent), in Oost-Vlaanderen 612 (0,22 procent), in Antwerpen 813 (0,24 procent), in Vlaams-Brabant 378 (0,21 procent) en Limburg 293 (0,19 procent).

"Deze cijfers bevestigen nogmaals dat vaccinatie er echt toe doet", reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "We houden ook dit schooljaar de vinger aan de pols. We zullen regelmatig updates blijven geven over de situatie in onze scholen."

Eerder deze week hebben zowel Ben Weyts (N-VA) als Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) gepleit voor een soepeler test-en quarantainebeleid in het onderwijs. "Te veel kinderen moeten school missen door een mogelijk overdreven voorzichtigheidsreflex", vindt Weyts. "Kinderen en hun ouders mogen niet het slachtoffer zijn van de test- en quarantaineregels", vindt ook Dalle.