Meer dan 700 mensen zonder gordel achter het stuur in Antwerpen

De politie heeft vorige week in de provincie Antwerpen 717 mensen betrapt die zonder gordel in de auto zaten of die met de gordel fout vastgeklikt zaten. Dat gebeurde tijdens een grote controleactie die een hele week duurde. De politie controleerde tijdens de actieweek ook op kinderzitjes in de wagen en beschermingsmateriaal op de fiets en de moto. In totaal stelden ze meer dan 900 inbreuken vast.