Moderne slangen stammen allemaal af van enkele overlevers van de asteroïde die een einde maakte aan de dino's

De diversiteit van de moderne slangen - met slangen die in bomen leven, zeeslangen, giftige adders en cobra's en grote wurgslangen als boa's en pythons - doet zich pas voor na het uitsterven van de dinosaurussen.

In de fossielen is een verandering te zien van de vorm van de wervels van slangen in de nasleep van de uitstervingsgolf. Die is het resultaat van het uitsterven van de afstammingslijnen van slangen uit het Krijt en het verschijnen van nieuwe groepen, waaronder enorme zeeslangen die tot 10 meter lang werden.

"Het is opmerkelijk, aangezien ze niet alleen een uitstervingsgolf overleven die zo veel andere dieren uitroeit, maar binnen enkele miljoenen jaren zijn ze zich volop aan het vernieuwen en gebruiken ze hun habitats op nieuwe manieren", zei doctor Catherine Klein. Klein is de hoofdauteur van de nieuwe studie, ze is pas afgestudeerd aan de University of Bath en werkt nu aan de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

De resultaten van de studie wijzen er ook op dat slangen zich rond deze tijd begonnen te verspreiden over de aarde. Hoewel de voorouder van de moderne slangen waarschijnlijk ergens in het zuidelijk halfrond leefde, lijkt het erop dat slangen zich na de uitstervingsgolf eerst in Azië verspreid hebben.