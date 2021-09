Noord-Korea test twee ballistische raketten en die zijn terechtgekomen in Japanse wateren

Of het ermee te maken heeft, is niet duidelijk, maar volgende week vrijdag komen de staatshoofden en regeringsleiders van de zogenoemde "Quad" -het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten, Japan, Australië en India- samen in Washington. Die Quad of "vier pijlers" is gegroeid als tegengewicht voor China en in mindere mate ook Noord-Korea.

Die vier landen -waaronder toch economische, politieke en militaire zwaargewichten- houden al jaren militaire oefeningen en willen invloed verwerven in Oost-Azië en de Indische Oceaan.