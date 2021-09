UGent verplicht ook dit academiejaar mondmasker in leslokalen waar geen afstand kan bewaard worden

Volgens de rector is er geen algemene mondmaskerplicht in de leslokalen. "Maar voor het hoger onderwijs is wel gezegd dat de situatie lokaal moet bekeken worden. Op basis van lokale risico-inschatting, moeten ook lokale maatregelen genomen worden. Vandaar dat er aan de Gentse universiteit in sommige lessen wel en in andere geen mondmaskerplicht zal zijn." Om hoeveel lokalen het gaat, weet de UGent niet op voorhand. "Als alle studenten altijd naar alle lessen komen, dan zal er frequent een masker moeten gedragen worden," zegt Van de Walle, "maar als er studenten zijn die niet komen of beslissen online te volgen of in uitgesteld relais te volgen, dan zijn er minder studenten aanwezig en zullen er minder mondmaskers moeten zijn."

Alles wordt op het moment zelf beslist. "Studenten moeten dus sowieso altijd een mondmasker bij zich hebben, zodat ze het kunnen opzetten als dat nodig is", besluit Rik Van de Walle.