Op Scheldedijken in Beveren is het al herfst: veel populieren zijn hun bladeren kwijt

Het is twee jaar geleden dat populieren in de buurt van de Noordpolders in Beveren vroeg hun bladeren verloren. “Maar nu is het erger en sneller dan toen”, zegt schepen Kegels. “Het begon twee weken geleden, en op een dag of drie waren bijna alle bladeren afgevallen. We hebben ons licht opgestoken bij specialisten terzake, en volgens hen zijn het vooral de uitheemse populieren die zo’n roestschimmel krijgen."

Uitheemse soorten zijn sowieso zwakker en minder bestand tegen ziektes dan inheemse bomen, zegt Kegels: "Daarom zullen we bij nieuwe aanplantingen ook altijd voor binnenlandse boomsoorten kiezen. Op zich is het geen groot probleem, want het gaat alleen om de bladeren. De bomen zelf zijn niet aangetast. Mensen hoeven dus niet ongerust te zijn. Maar toch is een herfsttafereel een vreemd gezicht als het nog zomer is."