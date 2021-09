Oud-burgemeester Martine Fournier stapt uit politiek in Menen

Martine Fournier (56 jaar) won drie jaar geleden met CD&V de gemeenteraadsverkiezingen in Menen. CD&V was de grootste partij en Fournier had de meeste voorkeursstemmen. Nochtans werd ze geen burgemeester en haar partij belandde in de oppositie. Toch speelt dat volgens haar geen rol in haar beslissing.



"Natuurlijk heeft alles uit het verleden een impact op beslissingen in de toekomst. Maar dat alleen heeft zeker geen rol gespeeld. Er kwam gewoon veel tijd vrij: ik was geen burgemeester en dan was er nog eens corona. In die periode heb ik andere dingen leren ontdekken en ik had meer tijd voor mijn gezin en vrienden. Waardoor ik besefte dat ik eigenlijk nog meer tijd wou uittrekken voor de kleine dingen. Dat was de aanleiding om te stoppen, niet door wat er in 2018 gebeurd is."