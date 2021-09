Papa Vital Vanaken: Hans blijft onder alle omstandigheden kalm maar tegen Messi spelen is toch wel uniek!

"Het gevoel dat Hans waarschijnlijk heeft, is dat het vooral heel leuk is, eerder dan spannend", zegt Vital Vanaken, "het is spannend omdat het een unieke kans is om tegen dat trio te spelen. Maar natuurlijk is het David tegen Goliath, zeker als het over budgetten gaat. Dat kan je niet vergelijken. Maar wie weet, als Paris Saint-Germain vandaag een slechte dag heeft en Brugge in bloedvorm is, in voetbal weet je het nooit. Maar als Messi zou starten, zou dat zijn eerste wedstrijd zijn voor zijn nieuwe werkgever en dan zal hij er waarschijnlijk wel veel zin in hebben. En dan weet je het wel ...", lacht Vital. "Het is niet voor niets de beste speler allertijden."