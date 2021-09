Heibel in Peru over lijk terreurleider Guzmán: echtgenote eist lichaam op maar zit zelf in cel, regering wil crematie

Wat moet er met het lijk van Abimael Guzmán gebeuren, de voormalige stichter en leider van de Peruaanse maoïstische terreur- en guerrillabeweging Sendero Luminoso ("Lichtend Pad")? Dat is de vraag waar al dagen over gediscussieerd wordt in Peru.

Guzmán stierf op 11 september in de gevangenis aan een longontsteking. Hij was 86. Zijn maoïstische guerrillabeweging, die door de Peruaanse overheid als een terreurorganisatie wordt beschouwd, was in de jaren 80 en 90 verantwoordelijk voor tienduizenden doden. Guzmán was tot levenslang veroordeeld.

Zijn vrouw eist het lichaam op en wil hem laten begraven. Volgens de Peruaanse wet moet het lichaam van een overleden gevangene overgedragen worden aan nabestaanden. Maar de vrouw van Guzmán, Elena Iparraguirre, zit zelf een levenslange celstraf uit wegens haar rol in het Lichtend Pad. Zij wordt als de nummer 2 van de organisatie beschouwd. Iparraguire trachtte daarom een volmacht te geven aan een derde persoon, maar dat verzoek werd door een rechtbank afgewezen.