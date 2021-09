Opnieuw proeven van het nachtleven? Nu vrijdag organiseert Versuz in Hasselt een testevent

Er zal op 17 september onderzoek gedaan worden naar het CO2-gehalte, aerosolen en de luchtkwaliteit in de ruimte. Professor Bert Blocken vindt dat belangrijk, ook voor de toekomst. "Meten is nog altijd weten. Het kan helpen om zo discotheken te adviseren hoe ze veilig kunnen heropenen en vooral open kunnen blijven."

Smolders is benieuwd naar de meetresultaten. "We hebben een ventilatieplan, maar we willen testen of dat haalbaar is voor 1 oktober. We gaan verschillende scenario's nagaan vrijdag. Denk dan aan meer of minder buitenlucht, werken met meer of minder mensen in de zaal: we testen het allemaal vrijdag." Hij vindt het een opportuniteit om de informatie te delen met andere discotheken. "We hopen op duidelijke resultaten volgende week die we dan samen met andere discotheken onder de loep kunnen nemen voor een veilige start op 1 oktober."

Voor alle info rond het testevenement, kan je hier terecht. Voor tickets: www.versuz.be/tickets