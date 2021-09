Psychiatrisch ziekenhuis Asster plant nieuwe campus in Sint-Truiden in 2025

"Het grote nieuwbouwproject gaat 42 miljoen euro kosten en het wordt gigantisch. Er komt 8.000 vierkante meter aan nieuwe faciliteiten bij. Dat is nooit gezien in de geschiedenis van de psychiatrische ziekenhuizen", vertelt algemeen directeur van Asster, Bert Plessers. De Vlaamse Regering heeft beslist 7 miljoen euro per jaar te investeren in psychiatrische ziekenhuizen. Asster in Sint-Truiden krijgt daar ieder jaar 1,4 miljoen euro van, om uiteindelijk in 2025 een nieuwe campus te hebben.