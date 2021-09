Raad van State geeft actiegroep "SOS Sint-Anna" geen gelijk: stad Gent mag de kerk in erfpacht verlenen aan Delhaize

In de juridische strijd tussen de stad Gent en de actiegroep "SOS Sint-Anna" heeft de actiegroep opnieuw een nederlaag geleden. Het Gentse stadsbestuur had aan supermarktketen Delhaize een erfpacht van 99 jaar verleend, zodat er in de kerk een supermarkt kan komen, met een restaurant en een wijnbar. De actiegroep was tegen die erfpacht naar de Raad van State getrokken, maar krijgt geen gelijk.