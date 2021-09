Rector UHasselt reageert milder op schachtenverkoop: "Mits juiste afspraken kan het op ludieke manier verlopen"

Wanneer een studentenvereniging toch over de schreef gaat, kan de universiteit optreden en hen fuiven of cantussen ontzeggen. "Wanneer een student toch het gevoel heeft niet goed behandeld te worden, kan hij of zij terecht bij de studentenvertegewoordiger die dan, afhankelijk van hoe ernstig het is, het bespreekt met de studentenvereniging of met iemand van hogerhand", aldus Vanheusden.

"Als het echt erg wordt, kan de student ook terecht bij de studentenflik. We hebben een hele goede verstandhouding met de politie en zij kunnen ook goed bijsturen wat kan en niet", zegt Vanheusden. De stad Leuven en politie van Leuven kwamen zelfs onlangs inspiratie opdoen in Hasselt. Zo bekeken ze hoe de Hasseltse politie omgaat met fuiven, dopen en verkiezingen. "Wat vooral indruk maakte was de persoonlijke aanpak die we hanteren", sluit Vanheusden tevreden af.