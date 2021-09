Rector Universiteit Antwerpen wil verbod op schachtenverkoop

Van Goethem maakt zich geen zorgen over de reacties van de studenten. "De tijd is volgens mij echt wel rijp om hier te praten met hen. De studenten zijn erg onder de indruk van wat er zich in de KU Leuven met Sanda Dia heeft afgespeeld. Zij begrijpen dat dit niet voor herhaling vatbaar is", vertelt Van Goethem. "We zijn aan het nadenken hoe we een ritueel van vernedering kunnen omzetten in een ritueel van verwelkoming", klinkt het nog.