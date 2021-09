Primeur in Berlare: "Eerste bewijs dat er in de ijstijd steppeneushoorns en muskusossen in België leefden"

Nu de restauratie gedaan is, schrijven de onderzoekers enkele papers. Die verschijnen in Nederlandse en Britse tijdschrijften. Anthonie Hellemond legt uit: "Het is belangrijk dat er over de vondsen en het onderzoek gecommuniceerd wordt. Door het nieuws te verspreiden in wetenschappelijke kringen in het buitenland, trekken we de aandacht van buitenlandse onderzoekers en dat is belangrijk." Op die manier komen onderzoekers naar Berlare of nemen ze de collectie mee in een groter buitenlands project.