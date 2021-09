Royals op zondag - Over het Engels van prinses Delphine en Harry als invloedrijke "glamoureuze kapper"

Alizée is van Franse afkomst en werkt al jaren als financieel adviseur in Londen. Naar verluidt leerden de twee elkaar kennen in een bar in de Britse hoofdstad in 2018. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe gelukkig ik ben", schrijft James.



Er zijn periodes geweest dat dat niet het geval was bij James (34) die gevoelig is aan depressies. Lichtpuntje in die donkere periodes zijn zijn honden geweest. Zij werkten therapeutisch bij hem. Momenteel heeft James er zes (Ella, Zulu, Inka, Luna, Mabel en Nala) en ze mochten niet ontbreken op zijn huwelijk. Eentje staat zelfs centraal op de trouwfoto (boven) die hij vrijgaf.