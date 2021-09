Britse superster Ed Sheeran komt volgende zomer naar Koning Boudewijnstadion en bestrijdt illegale ticketverkoop 

In een exclusief digitaal interview met MNM-presentatrice Laura Govaerts laat de zanger van "Thinking out loud" en "Shape of you" weten dat hij er naar uitkijkt om eindelijk weer voor een live publiek te mogen optreden. Hij belooft verder een uitgebreide wereldtournee met een wel zeer spectaculair podium dat in het midden van het publiek zal staan. Op privévlak is Sheeran verheugd dat zijn vrouw Cherry en zijn 1-jarige dochtertje Lyra hem de hele tijd zullen vergezellen.