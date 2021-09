Sint-Godelieveabdij in Brugge liet voor het eerst in 400 jaar publiek toe: “Heel groot succes”

Sinds de 17de eeuw tot eind 2013 was de Sint-Godelieveabdij een slotklooster van de zusters Benedictinessen. Toerisme Vlaanderen gaat nu op zoek naar een nieuwe toekomst voor de site. Het is ongeveer 11.000 m² groot en centraal gelegen tussen het station en ’t Zand in Brugge.

Met het project "De tuin van heden" gaat Toerisme Vlaanderen op zoek naar een herbestemming voor de abdij. Na het bezoek konden mensen een idee achterlaten over wat er in de toekomst met de abdij moet gebeuren. Ze verzamelden in totaal 5.000 voorstellen.

