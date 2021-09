Slovenië voert coronapas in voor alle activiteiten binnen, ook voor tankstations, apotheken en dokters

Die pas kan je krijgen als je volledig gevaccineerd bent, als je hersteld bent van de ziekte of een recente negatieve test kunt voorleggen. Dat bewijs is nodig om te winkelen, want de meeste supermarkten liggen in winkelcentra waar die pas gecontroleerd wordt. Mensen die die niet hebben, kunnen dan nog wel terecht in kleinere dorpswinkels buiten winkelcentra om voeding te kopen. Hetzelfde geldt voor de dokter, zelfs daar is een pas nodig, tenzij in noodgevallen.