Ziekenhuis Waregem serveert 'oncobrood': "Een persoonlijk recept voor patiënten na chemotherapie"

Het concept van het 'oncobrood' is al een tijdje bekend, maar Ziekenhuis Waregem heeft het nu verder ontwikkeld en gaat het meegeven aan hun patiënten. "Een kok neemt een smaaktest af", zegt dokter Chloë Haverbeke. "Zo komt hij te weten wat ze nog kunnen smaken en wat ze lekker vinden. Ze krijgen dan nadien 2 recepten en een broodoventje mee naar huis. We hopen om dat later ook bij andere voedingsmiddelen te kunnen toepassen."