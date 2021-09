Start van academiejaar leidt jaarlijks tot verkeersdrukte in Hasselt: "We hebben verkeersplan uitgewerkt zodat alles vlot verloopt"

Het nieuwe schooljaar zorgt ook voor studenten aan de universiteit en hogescholen voor heel wat stress. "Elk jaar merken we dat studenten niet weten waar ze kunnen parkeren of hoe ze op hun campus geraken", vertelt directeur Ben Lambrechts. "Het verkeersplan en de parkeerwachters moeten dat de eerste week vergemakkelijken."

Vandaag en vrijdag zijn er nog introductiedagen, maar maandag start het nieuwe academiejaar. "Dat zorgt toch voor een bijzondere verkeersstroom die we goed willen coördineren. Zeker de kermis zorgt voor verwarring , maar dat hebben we goed aangepakt." Er is parking voorzien aan de brandweer, aan parking Hawai, de Japanse Tuin, de schaatsbaan en de Trixxo Arena. "De eerste week werken we ook met parkeerwachters, want studenten komen van alle windstreken en we willen ze goed begeleiden", aldus Lambrechts.