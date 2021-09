Na de Pano: hoe herken je partnergeweld? En wat met geweld tegen mannen? Jouw vragen beantwoord

Elk jaar eist partnergeweld in ons land levens. Dat werd gisteren aangekaart in een reportage van Pano over geweld tegen vrouwen. De getuigenissen van Kristina, Marieke en Sonja, die te maken kregen met extreem geweld in een relatie, lokten heel wat reacties uit. Hoe stap je uit een gewelddadige relatie? En kan je iemand dwingen om zijn of haar partner te verlaten? We leggen jouw vragen voor aan Liesbet Stevens van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen in onze #Steljevraag.