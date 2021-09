Bejaard koppel onder schot gehouden tijdens home invasion in Mol: daders krijgen 7 jaar cel

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft gevangenisstraffen tot 7 jaar uitgesproken tegen Antwerpenaren die een home invasion hebben gepleegd in Mol. De drie mannen pleegden vorig jaar in mei een diefstal met geweld bij een bejaard koppel, waarbij de vrouw onder schot werd gehouden. De buit was slechts 50 euro en wat juwelen.