Turnhout en Oud-Turnhout dienen dossier in bij minister Demir voor Nationaal Park "Taxandria"

Een Nationaal Park zou er ook nog niet snel komen. "Dat we nu een dossier indienen, betekent helemaal niet dat we een Nationaal Park aan het maken zijn. Het dossier is nog niet in kannen en kruiken", gaat Wittebolle verder. "Het enige dat we willen doen, is een gesprekstafel organiseren en in gesprek gaan met alle stakeholders, zoals bijvoorbeeld de landbouwers en de grondeigenaars, onder leiding van minister Demir en haar kabinet."