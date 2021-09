Bouwmateriaalbedrijf Unilin zoekt 350 nieuwe werknemers: "Ook mensen uit andere sector zijn welkom"

Nu heel wat mensen zijn gaan renoveren door de coronacrisis doet Quick Step goede zaken. De omzet groeide met 67,8 procent in het voorbije kwartaal tegenover 2020. Het bedrijf plant de komende 2 jaar nog eens voor 160 miljoen euro extra investeringen in België. Om die sterke groeiambitie te realiseren heeft het bedrijf 350 nieuwe mensen nodig. Dat gaat van operatoren tot ingenieurs en sales & marketingprofielen.

"Het is een grote uitdaging voor het bedrijf", zegt talentdirecteur Nick Lenaert: "We hebben die nieuwe werknemers snel nodig. Voor het eerst gaan we heel breed met deze campagne: op sociale media, op de bussen, in de bioscoop en zelfs op de nationale televisie met reclamespots. Onze eigen medewerkers spelen daarin mee", zegt hij trots.