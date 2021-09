Allereerste grote Vlaamse spinnentelling met focus op kruisspin: "We willen weten of ze zich kunnen aanpassen aan het leven in de stad"

De telling, en het onderzoek errond, wil te weten komen of het leven in de stad een effect heeft op de spinnen. En of er meer in de stad zitten dan erbuiten. De kruisspin bijvoorbeeld kan je overal vinden: in de stad of in een natuurlijkere omgeving. "Je kan die vinden op een braamstruik in een bos, of aan een bankje in een park. Het lijkt erop dat die zich succesvol kan aanpassen aan verschillende omstandigheden."