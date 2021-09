Verkoudheidsseizoen opnieuw begonnen: hoe zie je het verschil met corona? En wanneer moet je je laten testen?

Deze klachten kunnen ook wijzen op een COVID-infectie:

koorts

spierpijn

vermoeidheid

loopneus of verstopte neus

keelpijn

hoofdpijn

verminderde eetlust

waterige diarree

acute vewardheid

plotse val

Als je één van deze symptomen herkent, is een test niet meteen nodig. "Je kan moeilijk bij de minste snotneus naar de dokter gaan", vindt ook Van Ranst. "Wat je wel moet doen, is telewerken. Want of je nu corona hebt of een gewone verkoudheid, je kan het allebei doorgeven op het werk en dat is nooit plezant.”

Heb je een combinatie van minstens twee van deze symptomen, dan is een test wel aangewezen. En ook als je twijfelt of als je ergens naartoe gaat waar andere mensen zijn, laat je je best testen volgens Van Ranst.