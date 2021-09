3M kreeg 5,1 miljoen aan subsidies, Vlaams minister Hilde Crevits laat toekenning onderzoeken: "Het wringt"

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) bevestigt dat er subsidies aan 3M zijn toegekend. De minister verwijst naar strategische transformatie- of ecologische steun die verschillende ministers de voorbije jaren drie keer toekenden. Het gaat om ecologische steun (887.542,56 euro) in 2014, voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen en een jaar nadien ecologische steun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid.

Verder waren er nog subsidies voor onderzoek: Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (1.088.128 euro) en een onderzoeksproject (381.708 euro).