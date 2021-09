Agenda voor proces-Jan Fabre wordt vastgelegd: hoe kunstenaar met interview de zaak deed losbarsten

Enkele maanden voor de open brief vertelde Jan Fabre in een interview met VRT NWS dat hij in 40 jaar tijd nooit problemen had ondervonden met grensoverschrijdend gedrag in zijn dansgezelschap. "Jamais", zei hij stellig.

Jan Fabre reageerde in het bewuste interview op de resultaten van een onderzoek dat in de nasleep van #metoo besteld was door toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz. Uit dat onderzoek van de UGent bleek dat 1 op de 4 vrouwen in de cultuursector het afgelopen jaar slachtoffer was geweest van ongewenste fysieke of seksuele toenadering op het werk.