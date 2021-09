Waar komen al die vlinders opeens vandaan? “Het weer zit er voor iets tussen”

“Op dit moment zien we relatief veel vlinders”, zegt professor Rahier. “Door het slechte weer hebben we die afgelopen zomer moeten missen.” Vlinders hebben heel graag de zon, net zoals de mens. “In tegenstelling tot de mens is een vlinder een koudbloedig dier. Die hebben de zon echt nodig om zich op te warmen.

’s Morgens, als het nog niet zo warm is, zien we vlinders zitten met hun vleugels open. Bijvoorbeeld een Koolwitje.” Dat is een vlinder met witte vleugels en een zwart lichaam. “De zonnestralen worden door de witte vleugels weerkaatst naar het zwarte lichaam, om op die manier meer zon op te vangen. Op die manier warmen ze sneller op en zijn ze actiever. Een paar dagen zon en we zien veel meer vlinders.”